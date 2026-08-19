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TRANSFER HABERİ: Mamadou Thiam Sarıyer'de!

1. Lig takımlarından Sarıyer, geçtiğimiz sezon FCSB'de oynayan Senegalli forvet Mamadou Thiam’ı kadrosuna kattı.

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TRANSFER HABERİ: Mamadou Thiam Sarıyer'de!

Sarıyer, geçtiğimiz sezon FCSB'de oynayan Senegalli forvet Mamadou Thiam'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Mamadou Thiam ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni evinde, yeni formanla nice gollere, nice zaferlere Mamadou Thiam'a kulübümüze hoş geldin diyor, formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Sarıyer #FCSB
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