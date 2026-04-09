Trendyol 1. Lig'de kritik bir randevu yaşanıyor. Lider Erzurumspor FK, 72 puanla zirvede yer alırken, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Geçen hafta Iğdır FK'yı geriden gelerek yenen Erzurum ekibi, Süper Lig yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. 40 puanla 16. sırada bulunan İstanbulspor ise düşme hattından kurtulmak için puan arayışında. Her iki takım için de hayati önem taşıyan maç, sezonun gidişatını belirleyebilir. Erzurumspor kazanırsa Süper Lig hayali gerçeğe dönüşebilirken, İstanbulspor sürpriz bir galibiyetle moral bulacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken heyecan zirve yapmış durumda. İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor ile berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamıştı. 40 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde lideri devirerek hem ligde kalma yolunda dev bir adım atmayı hem de moral bulmayı hedefliyor. Erzurumspor FK tarafında ise tam bir şampiyonluk havası hakim. 72 puanla liderliğini sürdüren konuk ekip, bu sezonun en istikrarlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Dadaşlar, İstanbul'dan da 3 puanla dönerek şampiyonluk şarkılarını erkenden söylemeye başlamak niyetinde. İşte maçın yayın bilgileri!

İstanbulspor-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası kapsamındaki İstanbulspor-Erzurumspor FK maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 20.00'de, Çağdaş Altay'ın düdüğüyle start alacak.

İstanbulspor-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

