Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe Emre Demir'in bonservisini Sakaryaspor'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu.
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Yayın Tarihi: 22.07.2025 - 18:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 - 18:08