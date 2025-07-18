1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, haazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden iki iddialı ekip, Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi güçlerini test etmek için hazırlık maçında buluşuyor. Her iki ekip de Trendyol 1. Lig'de iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasındaki hazırlık maçı, 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlayarak orta sıralarda yer aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Başkent ekibi, kamp çalışmalarında fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve genç oyuncuların performansı, bu maçta dikkatle izlenecek.

Fatih Karagümrük ise geçen sezonu Süper Lig'e yükselme başarısıyla taçlandırdı. Krmızı-siyahlılar, son dönemde oynadığı lig ve hazırlık maçlarında istikrarlı bir performans sergiledi. Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Karagümrük, bu hazırlık maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.