Fatih Karagümrük yeniden Süper Lig'de!

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'e hem galibiyeti hem de Trendyol Süper Lig biletini getiren golleri 46. dakikada Wesley, 91. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti.
Teksüt Bandırmaspor'un tek golü ise 37. dakikada Hikmet Çiftçi'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig biletini alan son takım oldu.
İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda küme düştükten 1 sezon sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Teksüt Bandırmaspor'u öne geçiren gol 👟⚽️🥅 Hikmet Çiftçi 📽 @beINSPORTS_TRpic.twitter.com/0IyXwq8B8h— TRT Spor (@trtspor) May 29, 2025
Wesley, skora dengeyi getirdi ⚽️🥅 📽 @beINSPORTS_TRpic.twitter.com/l4kL24uOOS— TRT Spor (@trtspor) May 29, 2025
Atakan Çankaya, uzatmalarda Fatih Karagümrük'ü öne geçiriyor 👟⚽️🥅 📽 @beINSPORTS_TRpic.twitter.com/QY2Nm9NwlZ— TRT Spor (@trtspor) May 29, 2025
Ahmet Sivri'nin skoru 3-1'e getiren golü ⚽️🥅 📽@beINSPORTS_TRpic.twitter.com/ytscrTExrv— TRT Spor (@trtspor) May 29, 2025