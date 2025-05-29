Fatih Karagümrük yeniden Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 sona eren mücadele Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini alan son ekip oldu. İşte detaylar...

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'e hem galibiyeti hem de Trendyol Süper Lig biletini getiren golleri 46. dakikada Wesley, 91. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti.

Teksüt Bandırmaspor'un tek golü ise 37. dakikada Hikmet Çiftçi'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig biletini alan son takım oldu.

İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda küme düştükten 1 sezon sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ