Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'un konuğu oldu.
Saat 20.00'de başlayan ve Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 galip tamamladı.
Maçta Bandırmaspor'aun gollerini 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltıdan Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 27. dakikada Florent Hasani'den geldi.
İki ekip arasındaki rövanş maçı, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Finalde kazanan ekip ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal Iskandarlı dk. 71), Fethi Özer (Kosta Aleksic dk. 83), Naby Oulare, Enes Aliç, İshak Karaoğul (Onur Ulaş dk. 83), Oğuz Kağan Güçtekin (Mario Balbudia dk. 68), Florent Hasani, Dean Liço, Paul Mukairu, Khouma Babacar (Hüsamettin Yener dk. 71)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Berk Yıldız, Eren Erdoğan, İlhami Siraçhan Nas, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Faruk Can Genç dk. 81), Michel Mulumba (Sergen Piçinciol dk. 89), Hikmet Çiftçi, Dieumerci Ndongala (İbrahim Kaya dk. 46), Murat Cem Akpınar (Mehmet Özcan dk. 73), Billal Messaouidi, Loıs Pablo Diony (Marco Paixao dk. 81)
Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzıf, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Pablo Diony (dk. 12), Murat Cem Akpınar (dk. 47), Billal Messaouidi (dk. 60), Marco Paixao (dk. 88) (Bandırmaspor), Florent Hasani (dk. 27) (Boluspor)
Sarı kartlar: Fethi Özer (Boluspor), Hakan Bilgiç, Michel Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)