Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Geosis Boluspor'un mücadele edeceği play-off ilk tur müsabakaları, 15 Mayıs'ta oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ikinci tura yükselecek.

Play-off birinci tur müsabakalarının programı şöyle:

15 Mayıs Perşembe:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)