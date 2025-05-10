Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?