Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Iğdır FK’yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Karagümrük ligi 3. sırada bitirmesinden dolayı play-offlarda final oynayacak.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Göktan, pasını içeriye aktarmak istedi ancak Conte'nin elle müdahalesinden dolayı hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Wesley'nin sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada Regattin'in ceza yayından vuruşunda Johnson'ın eline topun çarpması neticesinde Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

39. dakikada penaltıyı kullanan Bruno'nun sol tarafa gönderdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

45+3. dakikada sol taraftan yapılan ortada kaleci Emre'nin elinden kaçırdığı topu alan Thuram'ın penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Bruno'nun direkten dönen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Ahmet Sivri'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Gray'in, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1