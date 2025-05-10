Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 38. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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