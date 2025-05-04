Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında Manisa FK sahasında Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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