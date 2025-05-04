Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Şengül
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül (Dk. 64 Mert Kula), Süleyman Luş, Hasan Ayaroğlu, Oğuzhan Ayaydın, Erkam Develi (Dk. 68 Orhan Nahırcı), Rcoca (Dk. 46 Alper Burak Duman), Ezeh (Dk. 46 Ali Dere), Dembele (Dk. 46 Hamza Kılıç)
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak (Dk. 35 Cephas), Mahmut Tekdemir, Schulz, Dalcio (Dk. 76 Rakoczy), Cem Tuna Türkmen (Dk. 57 Yusuf Emre Gültekin), Ali Kaan Güneren, Rotariu (Dk. 76 Miraç Şimşek), Hayrullah Bilazer, Owusu (Dk. 76 Laura)
Goller: Dk. 42 ve 63 (penaltıdan) Owusu, Dk. 66 Cephas (MKE Ankaragücü), Dk. 45 ve 90+7 Uğur Kaan Yıldız (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 85 Orhan Nahırcı (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 61 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 86 Caulker (yedek kulübesinde) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)