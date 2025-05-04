Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.
Şanlıurfaspor, bu sonuçla ligde küme düşen 3'üncü takım oldu.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfi Aydın, Hasan Erdoğan
Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Landre (Dk. 61 Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Diniyev), Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze (Dk. 83 Okyere), Sambou, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Ogundu, Begic, Çağrı Giritlioğlu
Goller: Dk. 41 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 78 Ali Akman, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 80 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 90+2 Begic (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 57 Kadir Seven, Dk. 90+2 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)