Ahlatcı Çorum FK 2-1 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK deplasmanına konuk oldu ve 2-1 mağlup olarak 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu. İşte maçın detayları...