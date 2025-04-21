Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Iğdır FK: Bahadır, Alperen, Alim, Conte, Caner, Gökcan, Muammer, Regattin, Eysseric, Ethemi, Bruno

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, N'Koulou, Kahraman, Bülent, Burak, Simon, Aabid, Emre Demir, Mendy, Burak Çoban

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