Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Pendikspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Pendikspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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