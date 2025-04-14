Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor bu mücadeleden 7-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Kocaelispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Ligde zirvere yer alan Kocaelispor bu mücadeleden 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kocaelispor'un gollerini 7. ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41'de Oğulcan Çağlayan, 45'de Mendes, 57'de Yusuf Cihat Çelik, 76'da bir kez daha Oğulcan Çağlayan, 88. dakikada ise Ahmet Sagat kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 90+2. dakikada Osman Katipoğlu kaydetti.

Bu maçın ardından Kocaelispor ligde 69 puanla zirvede yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla lig sonuncusu olarak bulunuyor.