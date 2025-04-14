Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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