Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem Zorlu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 73 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid (Dk. 90+3 Batuhan Çakır), Ozegovic (Dk. 86 Oğuzhan Çapar), Emre Demir (Dk. 73 Kabov), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Burak Çoban (Dk. 86 Emircan Altıntaş)
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Sequeirra (Dk. 81 Efe Sayhan), Mete Kaan Demir (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Denic (Dk. 81 Furkan Mehmet Doğan), Kitsiou, Murat Akça, Del Valle (Dk. 69 Mustafa Pektemek), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Tarık Tekdal, Eze
Gol: Dk. 62 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bülent Uzun, Dk. 17 Kahraman Demirtaş, Dk. 65 Ozegovic, Dk. 72 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 58 Mesut Özdemir, Dk. 80 Mete Kaan Demir, Dk. 90+1 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)