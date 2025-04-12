Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?