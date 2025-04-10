Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Marcao, 35. dakikada Oğulcan Çağlayan, 44. dakikada Rigoberto Rivas ve 90+2. dakikada Ryan Mendes atarken; ev sahibi ekibin golünü ise 49. dakikada Daniel Candeias (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Kocaelispor ligde 66 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Adanaspor ise 27 puanda ve 19. sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, Erzurumspor'u; Kocaelispor ise Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.