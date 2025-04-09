Trendyol 1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısı düşük tempoda karşılıklı ve etkisiz ataklarla geçti. İkinci yarının 62'nci dakikasında ev sahibi Erzurumspor FK beklediği golü buldu. Sol kanattan Teklic'in kullandığı kornerde kale alanı önünde boş kalan Sylla düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

74'üncü dakikada konuk ekipte Burak Süleyman beraberliği getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi. Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda konuk ettiği Çorum FK ile berabere kalarak büyük yara aldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 90+1 Koray), Crociata, Yakup Kırtay (Dk. 84 Toni Tasev), Giorbelidze, Teklic (Dk. Furkan Özhan), Eren Tozlu, Sylla.

ÇORUM FK: Hüseyin- Landre, (Dk. 71 Eren Karadağ), Toure, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 90+5 D.Avounou), Diniyev, Tunahan Ergül, Ali Akman (Dk. 71 Verhydt), Burak Süleyman (Dk.90 Suat Kaya)

SARI KART: Sylla, Furkan Özhan, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Erkan Kaş, Landre, Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

GOLLER: Dk. 62 Sylla (Erzurumspor FK) Dk 74. Burak Süleyman (Çorum FK)