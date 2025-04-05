Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Kahraman Demirtaş ve 83. dakikada Ognjen Ozegovic (p) kaydetti. Adanaspor'un 59. dakikada Sokol Çikalleshi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Öte yandan Adanaspor'da Yusuf Can Esendemir, mücadelenin 81. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sakaryaspor bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, Adanaspor 27 puanda kaldı.