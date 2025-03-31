Esenler Erokspor, 1'inci Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

1'inci Lig'in 31'inci haftasında Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Furkan Aksuoğlu düdük çaldı. Furkan Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Okan Taşköprü üstlendi.

Esenler Erokspor, 18 ile 69'uncu dakikada Junior Fernandes ve 35'inci dakikada Olarenwaju Kayode'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golünü ise 28'inci dakikada Anıl Yaşar kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 44 yaparken, MKE Ankaragücü 38 puanda kaldı.