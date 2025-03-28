Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor maçı 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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