Fatih Karagümrük, 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ile Yusuf Susuz üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golünü 69'uncu dakikada penaltıdan Wesley kaydetti. Kocaelispor'un golü ise 46'ncı dakikada Barış Alıcı'dan geldi. Ev sahibi Fatih Karagümrük'te 89'uncu dakikada Yiğit Efe Demir ile 90+12'nci dakikada Wesley ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 53, Kocaelispor ise 59 yaptı.