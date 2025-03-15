Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.
Bu sonuçla MKE Ankaragücü 38 puanda kalırken, Alagöz Holding Iğdır FK, puanını 43'e yükseltti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Rıdvan Çevik
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Özgür Aktaş, Halil İbrahim Pehlivan, Osman Çelik (Dk. 63 Dalcio), Mahmut Tekdemir (Dk. 63 Laura), Ali Kaan Güneren, Shulz, Rotariu, Owusu (Dk. 77 Yusuf Emre Gültekin), Bajic (Dk. 46 Cephas)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Conte (Dk. 74 Alperen Selvi), Ali Yaşar, Mert Çölgeçen (Dk. 90+2 Malle), Ahmet Emin Engin, Avramovski (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Eysseric (DK. 74 Regattin), Gökcan Kaya (Dk. 74 Ethemi), Thuram
Goller: Dk. 15 ve 58 Thuram, Dk. 62 Avramovski, Dk. 70 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 49 Owusu, Dk. 79 Dalcio, Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan (MKE Ankaragücü)