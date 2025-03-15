Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor sahasında Geosis Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında Geosis Boluspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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