Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?