Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 29'uncu haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 5-0 yenildi. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 29'uncu haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 5-0 yenildi.

17'nci dakikada Emre Kaplan'ın ortasına yükselen Joao, Ümraniyespor'un ilk golünü kaydetti. 1-0

24'üncü dakikada Benny'nin Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Burak Öksüz, kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

83'üncü dakikada Joao'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda kaleci Enes'ten seken topa vuran Batuhan Çelik, takımını 3-0 öne geçirdi.

87'nci dakikada orta sahadan sürdüğü topa sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Batuhan Çelik, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

90+4'üncü dakikada Atalay Babacan'ın pası ile buluşan Poyraz Yıldırım'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Enes'in sağından filelerle buluştu. 5-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Burak Olcar, Okan Taşköprü, Oğuzhan Kocaçoban

YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Talha Garip (Dk.46 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Dk.46 Murat Şamil Güler), Emircan Bayrakdar, Furkan Söyler (Dk.69 Metehan Ünal), Enes Nas, Muhammet Emir Ulusoy (Dk.69 Eray Şisman), Halil İbrahim Atçı (Dk.82 Osman Katipoğlu), Umut Taniş

ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Glumac , Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Emre Kaplan (Dk.46 Furkan Apaydın-Dk.57 Yusuf Sertkaya), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk.46 Mehmet Güneş), Soukou (Dk.57 Poyraz Yıldırım), Benny (Dk.57 Batuhan Çelik), Lukas Joao

GOLLER: Dk.17 Joao, Dk. 24 Burak Öksüz, Dk. 83-87 Batuhan Çelik, Dk.90+4 Poyraz Yıldırım(Ümraniyespor)