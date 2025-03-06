İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında İstanbulspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Sakaryaspor maçı 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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