Manisa FK - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Manisa FK ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Iğdır FK maçı 4 Mart Salı günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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