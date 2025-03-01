Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Geosis Boluspor sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Geosis Boluspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GEOSİS BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

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