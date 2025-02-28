Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği-Manisa FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Manisa FK maçı 28 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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