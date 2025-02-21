Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Geosis Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Manisa FK-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Manisa FK sahasında Geosis Boluspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

MANİSA FK-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Manisa FK-Geosis Boluspor maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK-Geosis Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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