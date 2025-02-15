Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Kocaelispor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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