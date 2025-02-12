Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Esenler Erokspor sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Esenler Erokspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 24. hafta maçında Esenler Erokspor ile Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

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