Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BANDIRMASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE
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