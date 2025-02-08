Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Iğdır FK sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Iğdır FK ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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