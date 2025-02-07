Gençlerbirliği - Esenler Erokspor ŞİFRESİZ | Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Gençlerbirliği, kümede kalma savaşı veren Esenler Erokspor’u Ankara’da ağırlayacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada, sahadan galibiyetle ayrılan taraf önemli bir avantaj elde edecek. Ligde istikrarlı bir grafik çizen ve 36 puanla 4. sırada bulunan Gençlerbirliği, iç saha avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Başkent ekibi, zirve yarışında kritik bir viraja girerken, mücadelede hata yapmadan hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor. 30 puanla 14. sırada yer alan Esenler Erokspor, kümede kalma mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralardan uzaklaşan İstanbul ekibi, Gençlerbirliği karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Süper Lig'e yükselme hedefiyle yoluna devam eden Gençlerbirliği, kümede kalma mücadelesi veren Esenler Erokspor'u ağırlıyor. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadelede, sahadan galip ayrılan taraf avantaj yakalayacak. Ligde çıkış yakalayan Gençlerbirliği, son dört maçını kazanarak 36 puanla 4. sıraya yerleşti. Süper Lig yarışında iddiasını sürdüren Ankara ekibi, iç saha avantajını kullanarak galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor. Taraftarı önünde sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. 30 puanla 14. sırada bulunan Esenler Erokspor, kümede kalma hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak kritik bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Peki, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçının hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Baykal Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Birkan Altındaş üstlenecek.