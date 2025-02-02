1'nci Lig 22'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.
90'ıncı dakikada Seyit'in pasıyla ceza sahasında buluşan Amar Begiç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (Dk. 81 Seyit), Miraç, Fatih Eren, Gameli, Akabueze (Dk. 71 Amar Begiç), Hasan Hüseyin, Hakan (Dk.81 Sefa), Nafican, Okyere Wriedt (Dk. 64 Kappel), Ogundu
İSTANBULSPOR: İsa – Özcan (Dk. 58 Yunus Bahadır), Fatih Tultak (Dk. 77 Tuncer), Okan, Racine Coly, Vorobjovas, Kubilay (Dk. 77 Yusuf Ali), David Sambissa (Dk. 58 Diarra), Kerem (Dk. 58 Abdullah), Mario Krstovski, Emir Kaan
GOL: Dk.90 Amar Begiç (Şanlıurfaspor)