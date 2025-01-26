TRENDYOL 1. LİG | Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?