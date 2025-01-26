Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Oğuzhan Yazır, Okan Taşköprü
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan), Diego Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 41 Gomes), Ali Kaan Güneren (Dk. 69 Rakoczy), Rotariu, Saponara, Varga, Dadashov (Dk. 69 Bajic)
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 82 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 81 Salih Sarıkaya), Azubike, Sefa Akgün, Giorbelidze, Teklic (Dk. 58 Muhammed Furkan Özhan), Mamba (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Goller: Dk. 19 Mustafa Yumlu, Dk. 71 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Rotariu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 40 Osman Çelik, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)