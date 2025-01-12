Amed SK - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Amed SK sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?