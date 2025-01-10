Trendyol 1. Lig'in 19. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor ile Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.

İstanbul'da Pendik Stadı'nda oynanan maçı Emre Kargın yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Ramazan Ufuk Avdaş yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yonathan del Valle'nin attığı golle 1-0, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Del Valle ve Eze ile rakip sahada etkili olmaya çalışan Pendikspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamazken, 9+6'ncı dakikada Paulinho'nun ayağından gelen gole de engel olamadı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Emre Kargın, Kemal Elmas, Ramazan Avdaş

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 88 Alpaslan Öztürk), Topalli, Bekir Karadeniz (Dk. 90 Furkan Mehmet Doğan), Del Valle (Dk. 82 Enes Keskin), Eze

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 81 Nomel), Mehmet Özcan (Dk. 64 Mexer), Mulumba, İbrahim Kaya, Diniyev, Paulinho, Paixao

Goller: Dk. 31 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+6 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Hasan Kılıç, Dk. 18 Samet Asatekin, Dk. 45 Eze, Dk. 73 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)