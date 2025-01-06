Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım, küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise güçlü rakibi karşısında moral arıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2025- 11:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025- 11:20