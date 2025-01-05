İstanbulspor, 1’inci Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 4-0 mağlup etti. İşte detaylar...

1'inci Lig'in 18'inci haftasında İstanbulspor, evinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti.

Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Onur Gülter ile Selim Şenöz yaptı. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün oynayan İstanbulspor, mücadeleyi 4-0'lık farklı skorla kazanan taraf oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada Racine Coly, 48'inci dakikada Gaoussou Diarra, 90+1'inci dakikada Ali Yaşar ve 90+6'ncı dakikada Abdullah Dijlan Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 8'inci galibiyetini elde etti ve puanını 27'ye çıkardı. Esenler Erokspor ise 8'inci mağlubiyetini alarak 22 puanda kaldı.