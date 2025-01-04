Trendyol 1. Lig’de 18’inci hafta maçında Şanlıurfaspor evinde Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 18'inci haftasında Şanlıurfaspor sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Şanlıurfaspor 22, Çorum FK ise 26 puana yükseldi.

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Abdülhamit Söyler, Yunus Emre Çiftçi

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev- Miraç, Fatih, Nafican, Hasan Hüseyin (Dk. 83 Ahmet Gökbakar), Burak Can, Forsell (Dk. 46 Cuma), Hakan (Dk. 75 Amar Begiç), Ofosu (D. 81 Stefan), Aly Malle, Kayode

ÇORUM FK: Hüseyin- Kerem, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan, Atakan Cangöz (Dk. 84 Mustafa Yalçınkaya), Ferhat, Amar Çatiç (Dk. 68 Eren), Suat, Bartolomeu (Dk.83 Landre), Kassongo (Dk 45. Ahmethan)

SARI KARTLAR: Burak Can, Cuma (Şanlıurfaspor) - Atakan, Ahmethan, Amar Çatiç (Çorum FK)