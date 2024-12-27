Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e veda eden ve bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği duyuruldu.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Kemal Özdeş

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Kemal Özdeş ve ekibi ile anlaşarak 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, 30 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te Beştepe Tesisleri'mizde basın mensupları ile bir araya gelecektir.

Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."