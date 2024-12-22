Trendyol 1. Lig'in 17. haftasındaki Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Azad İlhan
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Ertuğrul Furat), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Dk. 46 Fernandes), Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Tugay Kacar, Alper Karaman (Dk. 72 Berkay Aydoğmuş), Catakovic, Pinchi
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Nomel (Dk 73 Rodrigo), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba, Paulinho (Dk. 72 Diniyev), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin (Dk.90+3 Emre Batuhan Adıgüzel)), İbrahim Kaya, Paixao
Goller: Dk. 13 Paulinho (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 67 Tugay Kacar (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Mulumba, (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+4 Faye, Dk. 51 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor)