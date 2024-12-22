Boluspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Boluspor - Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOLUSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Boluspor - Kocaelispor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE
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